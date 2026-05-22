Nel match tra Burnley e Wolverhampton previsto per domenica 24 maggio 2026 alle 17:00, entrambe le squadre sono già retrocesse e occupano le ultime posizioni in classifica. Zian Flemming potrebbe essere uno dei giocatori protagonisti della partita, mentre le formazioni ufficiali, quote e pronostici sono stati comunicati. La sfida si svolge in un contesto in cui nessuna delle due squadre può migliorare la propria posizione in classifica.

La classifica non mente, Burnley e Wolverhampton sono matematicamente retrocessi da tempo però c’è ancora qualcosa che entrambi i club forse eviterebbero volentieri, ossia piazzarsi all’ultimo posto. I conti sono semplici da fare: se saranno i Wolves a vincere, supererebbero i rivali proprio sul filo di lana, altrimenti le cose resteranno come sono. La differenza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Burnley-Wolverhampton (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Zian Flemming può colpire ancora

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