Bullismo | Mazzone Federscherma ‘ Servono cultura sensibilizzazione e consapevolezza’

Un protocollo firmato tra una federazione sportiva e un'associazione nazionale mira a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione sul bullismo. L'obiettivo è coinvolgere le società sportive e le comunità territoriali anche nel periodo estivo, al fine di accrescere la consapevolezza sui comportamenti discriminatori e di prepotenza tra i giovani. La collaborazione si propone di diffondere pratiche di prevenzione e di contrasto a questo fenomeno, con un'attenzione particolare alle realtà sportive e alle attività ricreative.

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“Il protocollo firmato con la Federazione Italiana Scherma può favorire una sensibilizzazione sul territorio e nelle società sportive anche durante l'estate per aumentare la consapevolezza sui fenomeni di bullismo. Servono cultura, sensibilizzazione e consapevolezza". Lo ha detto Luigi Mazzone, presidente Federazione Italiana Scherma e direttore Neuropsichiatria Infantile Tor Vergata intervenendo alla seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bullismo: Mazzone (Federscherma), ‘ Servono cultura, sensibilizzazione e consapevolezza’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bullismo: Mazzone (Federscherma), Servono cultura, sensibilizzazione e consapevolezza Sullo stesso argomento Campagna di sensibilizzazione di Sos Autismo per la giornata mondiale della consapevolezzaIn occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo del 2 aprile, l'associazione di genitori Sos Autismo, insieme per... Prevenzione e consapevolezza: sei classi a confronto sul bullismo a CivitellaMattinata ricca di stimoli - che i ragazzi hanno accolto e rilanciato con domande, testimonianze , denunce e riflessioni - preso la sala consiliare... Bullismo, il dolore che non insegna: Basta parole, servono responsabilitàDopo il suicidio di Paolo Mendico, 14 anni, tornano le voci dei genitori che hanno già vissuto la stessa tragedia: serve un cambio di passo. Scuole, famiglie e istituzioni devono smettere di cercare ... alfemminile.com Bullismo: Caffo (Telefono Azzurro), abbiamo una legge, ora servono azioni concreteÈ molto importante trovarci oggi a parlare della nuova legge contro il bullismo, proprio nel giorno dell’anniversario dell’uccisione di Willy Monteiro Duarte: lo ha dichiarato Ernesto Caffo, ... agensir.it