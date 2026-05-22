Bullismo | Mazzone Federscherma ‘ Servono cultura sensibilizzazione e consapevolezza’
Un protocollo firmato tra una federazione sportiva e un'associazione nazionale mira a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione sul bullismo. L'obiettivo è coinvolgere le società sportive e le comunità territoriali anche nel periodo estivo, al fine di accrescere la consapevolezza sui comportamenti discriminatori e di prepotenza tra i giovani. La collaborazione si propone di diffondere pratiche di prevenzione e di contrasto a questo fenomeno, con un'attenzione particolare alle realtà sportive e alle attività ricreative.
“Il protocollo firmato con la Federazione Italiana Scherma può favorire una sensibilizzazione sul territorio e nelle società sportive anche durante l'estate per aumentare la consapevolezza sui fenomeni di bullismo. Servono cultura, sensibilizzazione e consapevolezza". Lo ha detto Luigi Mazzone, presidente Federazione Italiana Scherma e direttore Neuropsichiatria Infantile Tor Vergata intervenendo alla seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bullismo: Mazzone (Federscherma), Servono cultura, sensibilizzazione e consapevolezza
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