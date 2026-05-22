Il tema del bullismo e del cyberbullismo torna al centro del dibattito pubblico, con interventi che coinvolgono il mondo scolastico e le famiglie. Recentemente, sono state approvate diverse leggi che prevedono misure sia punitive che di prevenzione, con l’obiettivo di contrastare questi fenomeni. Le norme in materia sono state adottate per intervenire sui comportamenti aggressivi e per favorire la sensibilizzazione tra i giovani e gli adulti. La discussione si concentra ora sulla loro applicazione concreta nelle scuole e nelle case.

“Dal punto di vista legislativo abbiamo fatto molto contro il bullismo e il cyberbullismo con norme sia repressive sia preventive. Ora dobbiamo è far atterrare queste l territorio, nelle scuole e nelle famiglie”. Sono le parole dell’onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati, durante la seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bullismo: Ciocchetti, ‘far arrivare le leggi in scuole e famiglie’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bullismo: Ciocchetti, far arrivare le leggi in scuole e famiglie

Sullo stesso argomento

Bullismo e cyberbullismo, il MIM apre una sezione dedicata a scuole, famiglie e studentiIl Ministero dell’istruzione e del merito, con una circolare del 20 maggio, ha annunciato la nuova sezione del proprio sito istituzionale “Bullismo e...

In Giappone aumentano i casi di bullismo nelle scuole, ma spesso a rimetterci due volte sono le vittimeIn giapponese si chiama ijime (bullismo), il modus operandi che almeno dagli anni 80 continua a esistere nelle scuole di ogni grado, negli ambienti...

Bullismo, Ciocchetti: Leggi molto avanzate su questo tema, essenziale ruolo scuola e Comuni(Adnkronos) – Basta fare una buona legge per affrontare questo tema? Il vero problema resta applicarla nelle scuole e nelle famiglie. Lo ha detto il deputato Luciano Ciocchetti, vicepresidente della ... pianetagenoa1893.net