bucci cavalca verso roma

Le due trasferte italiane di questo fine settimana, che anticipano il concorso di Piazza di Siena a Roma, sono strettamente collegate tra loro. Un elemento comune unisce gli eventi e coinvolge direttamente le squadre e i cavalli in preparazione per la principale competizione della capitale. La partecipazione a queste gare rappresenta un passo importante per gli atleti e gli animali coinvolti, che si stanno preparando per il grande appuntamento in programma tra pochi giorni.

di Paolo Manili Delle due trasferte azzurre di questo fine settimana, che precede il Csio di Roma-Piazza di Siena, una vi è strettamente collegata. Il riferimento è a Piergiorgio Bucci (Hantano) e Giulia Martinengo Marquet (Delta del’Isle) in gara ad Aquisgrana con gli stessi cavalli che utilizzeranno settimana prossima a Roma. Quest’anno il meeting tedesco è un Csi 5* -cioè senza gara di squadra- giacché in agosto la città di Carlo Magno ospiterà i campionati del mondo di diverse discipline dell’ equitazione e quindi il tradizionale Chio di luglio cede il passo all’evento iridato. Ma anche questo ‘semplice’ Csi sull’immenso e difficile campo di Aquisgrana -secondo major event del Rolex Grand Slam- è un impegno micidiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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