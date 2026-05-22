I BTWINS tornano sulla scena musicale con il singolo “Se per una notte”, disponibile da venerdì 22 maggio sulle piattaforme digitali. La canzone rappresenta il primo progetto ufficiale del duo dopo una pausa durata diversi anni e la loro partecipazione a Sanremo nel 2011. La reunion segna un ritorno dopo un lungo periodo di assenza, portando nuova musica ai fan che li hanno seguiti in passato. La pubblicazione del brano segna un nuovo capitolo per i due artisti.

Dopo anni lontani dalle scene musicali, i BTWINS tornano ufficialmente con un nuovo progetto artistico e presentano il singolo “Se per una notte”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 maggio. Un ritorno atteso dai fan del duo formato da due fratelli gemelli, che hanno deciso di riprendere il loro percorso musicale con una nuova maturità artistica e un sound contemporaneo dalle sonorità internazionali. Il ritorno dei BTWINS dopo Sanremo 2011. Il grande pubblico aveva conosciuto i BTWINS grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2011 nella categoria Nuove Proposte, esperienza che aveva acceso i riflettori sul loro talento e sulla forte identità musicale del duo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - BTWINS tornano con “Se per una notte”: il nuovo singolo segna la reunion del duo dopo Sanremo 2011

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