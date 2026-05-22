Bruxelles uno statuto per i caregiver | in arrivo l’European Care Dea per i lavoratori invisibili

Il Parlamento europeo ha approvato con ampia maggioranza una relazione che propone l’introduzione di uno statuto dedicato ai caregiver, i lavoratori spesso invisibili che si occupano di assistenza e cura. La proposta mira a riconoscere formalmente il ruolo di queste persone e a definire diritti specifici per loro. La misura, ancora in fase di discussione, si inserisce nel progetto di creare un quadro più strutturato e tutelante per questa categoria di lavoratori all’interno dell’Unione Europea.

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Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una relazione che chiede un cambiamento strutturale nel modo in cui l'Europa gestisce il lavoro di cura, con nuove protezioni per milioni di assistenti formali e informali e l'obiettivo di porre fine alla concentrazione sproporzionata di questo peso sulle spalle delle donne. Il testo, passato con 263 voti a favore, 83 contrari e 154 astensioni, propone di fondare le politiche europee su quello che viene definito il modello di "care society". Gli eurodeputati chiedono che l' accesso ai servizi di assistenza venga riconosciuto come diritto fondamentale, sostenendo un'offerta più capillare sul territorio e a domicilio, in risposta all'invecchiamento progressivo della popolazione e all'aumento della domanda di cure continuative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles, uno statuto per i caregiver: in arrivo l’European Care Dea per i lavoratori invisibili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento European money quiz, la finale. I liceali dello Steam a BruxellesBeatrice Pulga e Andrea Guzzinati della 1° A del Liceo Steam sono i nuovi campioni italiani di educazione finanziaria, proclamati al termine della... Dalle fabbriche agli algoritmi: il divario dopo lo Statuto dei Lavoratori? Domande chiave Come può un algoritmo sostituire le tutele dello Statuto dei Lavoratori? Perché i salari reali in Italia sono calati del 7,5%? Chi...