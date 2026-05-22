Bruno Vespa e Concita Borrelli chiedono scusa sul caso Garlasco | la giornalista annuncia lo stop dalla TV!
Dopo le recenti polemiche legate a una puntata di un programma televisivo dedicata al caso di Garlasco, la giornalista ha annunciato di lasciare la televisione. Contestualmente, sia lei che il conduttore hanno rilasciato dichiarazioni di scuse riguardo a quanto detto in trasmissione. La discussione pubblica si è intensificata, portando a chiarimenti ufficiali da parte dei protagonisti coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione e dibattiti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.
Le polemiche esplose dopo una puntata di Porta a Porta sul delitto di Garlasco continuano a far discutere. Bruno Vespa ha chiesto pubblicamente scusa per le parole pronunciate in studio da Concita Borrelli, che ha poi ammesso l’errore e annunciato una pausa dalla televisione. Un caso che riaccende il dibattito sul linguaggio usato nei talk show e sulla responsabilità della TV nei temi più delicati. Il caso esploso negli ultimi giorni attorno a una puntata di Porta a Porta continua ad alimentare discussioni nel mondo televisivo e sui social. Al centro della bufera ci sono alcune dichiarazioni pronunciate durante il dibattito dedicato al delitto di Garlasco, parole che hanno provocato una forte ondata di indignazione da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Sullo stesso argomento
Bruno Vespa si scusa per le parole di Concita Borrelli: “È una frase sbagliata, avrei dovuto intervenire”Arrivano le scuse di Bruno Vespa in apertura della puntata di Porta a Porta di martedì 19 maggio, dopo le parole pronunciate da Concita Borrelli.
Le scuse di Bruno Vespa dopo la frase choc sul 'sognare lo stupro' di Concita Borrelli: "Dovevo intervenire io"Dopo la nota di protesta dei componenti di opposizione della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai e le sollecitazioni dell'azienda che avevano...
Bruno Vespa e Concita Borrelli si scusano, lei annuncia: Dopo le parole brutte e brutali, mi prendo una pausa dalla tv x.com
Comunque sia in televisione è doveroso essere più attenti, le parole a casa arrivano come dardi. Dopo giorni di polemiche, Bruno Vespa è tornato sul caso nato a Porta a Porta per prendere nettamente le distanze dalle parole di Concita Borrelli pronunciate facebook
Lo stupro è in tutti noi, bufera per frase di Borrelli a Porta a Porta. Arrivano le scuseNella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro. Diventa un caso la frase che la giornalista e autrice televisiva Concita Borrelli, nel corso di un ragionamento articolato sull'omicidio di Garla ... adnkronos.com
Le scuse di Bruno Vespa dopo la frase choc sul 'sognare lo stupro' di Concita Borrelli: Dovevo intervenire ioIl conduttore di Porta a Porta e la giornalista, travolti dalla polemica, hanno chiesto scusa al pubblico: Una frase sbagliata ... today.it