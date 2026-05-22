Brunetta | La scomparsa di Edmund Phelps mi addolora profondamente

Renato Brunetta ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Edmund Phelps, premio Nobel nel 2006. Brunetta ha dichiarato di sentirsi profondamente addolorato per la perdita, sottolineando che il mondo perde una figura di grande rilievo nel campo dell’economia. Ha inoltre ricordato Phelps come un caro amico, evidenziando il legame personale che li univa. La notizia è stata diffusa attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulla vita o le attività di Phelps.

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