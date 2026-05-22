Brunetta | La scomparsa di Edmund Phelps mi addolora profondamente
Renato Brunetta ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Edmund Phelps, premio Nobel nel 2006. Brunetta ha dichiarato di sentirsi profondamente addolorato per la perdita, sottolineando che il mondo perde una figura di grande rilievo nel campo dell’economia. Ha inoltre ricordato Phelps come un caro amico, evidenziando il legame personale che li univa. La notizia è stata diffusa attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulla vita o le attività di Phelps.
Renato Brunetta ROMA – “La scomparsa di Edmund Phelps mi addolora profondamente. Il mondo perde un gigante dell’economia, Premio Nobel nel 2006, ma io perdo prima di tutto un caro amico. Ho grande nostalgia del periodo in cui dividevamo la stessa stanza all’Università di Tor Vergata: lunghi pomeriggi di passioni comuni e confronti interessanti, in cui l’economia non era mai solo formule, ma uno strumento per dare dignità al lavoro e alla persona. Una visione profondamente umana che ho avuto il privilegio di condividere personalmente con lui”. Così sul suo canale Telegram il presidente del Cnel Renato Brunetta, ex ministro della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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