Brucia rametti d’ulivo e si ustiona gravemente

Un uomo è rimasto gravemente ustionato dopo aver cercato di bruciare alcuni rametti di ulivo. Secondo quanto riferito, avrebbe usato dell’alcol come accelerante, provocando un incendio che si è rapidamente intensificato. Le fiamme alte hanno travolto l’uomo, causandogli ustioni di secondo e terzo grado. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le prime cure. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

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Avrebbe usato l’alcol come accelerante per bruciare alcuni rametti di ulivo facendo divampare fiamme così alte che l’hanno travolta e ustionata. È successo ieri mattina intorno a mezzogiorno in un appartamento di via Mazzini a Cornaredo. Nel rogo è rimasta gravemente ferita la proprietaria di casa, una donna di 73 anni, che è stata portata all’ospedale di Niguarda con ustioni sul 70% del corpo. Le sue condizioni sono gravissime sta lottando tra la vita e la morte. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Rho, intervenuti sul posto con un autopompa, sembra che le fiamme siano partite dal balconcino dell’appartamento al piano ammezzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brucia rametti d’ulivo e si ustiona gravemente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pasticciera si ustiona a lavoro: corsa in elicottero al Cardarelli Bambina di otto mesi si ustiona in un incidente domestico: trasportata d’urgenza al MeyerBIBBIENA – Momenti di grande apprensione nella serata di ieri (2 maggio) a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove una bambina di appena otto mesi è...