Brighton-Manchester United domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Manchester United ha ufficializzato la qualificazione alla Champions League 2026-27, ottenuta con il terzo posto in classifica. La squadra ha migliorato il risultato rispetto alla stagione precedente, quando si era classificata al quindicesimo, e rispetto all’ottavo del 2023-24. La partita contro il Brighton, prevista per domenica 24 maggio alle ore 17:00, rappresenta l’ultima del campionato. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici saranno comunicati prima del calcio d’inizio.

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Missione compiuta per Michael Carrick e il suo Manchester United, che torneranno, ufficialmente insieme anche nel 2026-27, a giocare la Champions League dopo essersi classificati al terzo posto, un bel miglioramento un dopo il quindicesimo della stagione scorsa e l’ottavo del 2023-24. C’è ancora del lavoro da fare invece per il Brighton, al momento settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Brighton-Manchester United (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
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