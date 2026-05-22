Brighton-Manchester United domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Notizia in breve

Il Manchester United ha ufficializzato la qualificazione alla Champions League 2026-27, ottenuta con il terzo posto in classifica. La squadra ha migliorato il risultato rispetto alla stagione precedente, quando si era classificata al quindicesimo, e rispetto all’ottavo del 2023-24. La partita contro il Brighton, prevista per domenica 24 maggio alle ore 17:00, rappresenta l’ultima del campionato. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici saranno comunicati prima del calcio d’inizio.