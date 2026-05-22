Brighton-Manchester United domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il Manchester United ha ufficializzato la qualificazione alla Champions League 2026-27, ottenuta con il terzo posto in classifica. La squadra ha migliorato il risultato rispetto alla stagione precedente, quando si era classificata al quindicesimo, e rispetto all’ottavo del 2023-24. La partita contro il Brighton, prevista per domenica 24 maggio alle ore 17:00, rappresenta l’ultima del campionato. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici saranno comunicati prima del calcio d’inizio.
Missione compiuta per Michael Carrick e il suo Manchester United, che torneranno, ufficialmente insieme anche nel 2026-27, a giocare la Champions League dopo essersi classificati al terzo posto, un bel miglioramento un dopo il quindicesimo della stagione scorsa e l’ottavo del 2023-24. C’è ancora del lavoro da fare invece per il Brighton, al momento settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
MANCHESTER UNITED vs BRIGHTON 1-2 | 2026 FA Cup | Match Highlights
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