Brescia | Festa dei Popoli

Domenica 24 maggio, presso il Circolo Acli San Polo in via Cimabue 271, si terrà il pranzo multietnico della Festa dei Popoli, iniziativa che coinvolge diverse culture e promuove la solidarietà. L’evento inizierà alle 12 e si svolgerà negli spazi del circolo, offrendo un momento di convivialità tra i partecipanti. L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti o iniziative di carattere sociale. La giornata mira a favorire l’incontro tra diverse comunità presenti in città.

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