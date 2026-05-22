Brescia | Festa dei Popoli

Da bresciatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, presso il Circolo Acli San Polo in via Cimabue 271, si terrà il pranzo multietnico della Festa dei Popoli, iniziativa che coinvolge diverse culture e promuove la solidarietà. L’evento inizierà alle 12 e si svolgerà negli spazi del circolo, offrendo un momento di convivialità tra i partecipanti. L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti o iniziative di carattere sociale. La giornata mira a favorire l’incontro tra diverse comunità presenti in città.

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Una giornata all’insegna dell’incontro tra culture, della convivialità e della solidarietà. Domenica 24 maggio, a partire dalle 12, gli spazi del Circolo Acli San Polo di via Cimabue 271 ospiteranno il pranzo multietnico della Festa dei Popoli, iniziativa il cui ricavato sarà interamente devoluto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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