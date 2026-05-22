Brescia | Corsa dei Nasi Rossi

Domenica 24 maggio Brescia ospiterà la settima edizione della “Corsa dei Nasi Rossi”, un evento che si svolge nella città e che viene organizzato dall’Associazione Dutur Kaos. La manifestazione ha lo scopo di promuovere valori di solidarietà attraverso una corsa che coinvolge partecipanti di diverse età e provenienze. La corsa si terrà nel centro cittadino e vedrà la partecipazione di numerosi cittadini, volontari e sostenitori, tutti uniti sotto il colore rosso dei nasi simbolo dell’iniziativa.

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