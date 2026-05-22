Brera Velora la prova dell' e-bike pensata per la città | autonomia motore e prezzo

Brera Velora, marchio appartenente al gruppo Mandelli, presenta la sua e-bike progettata per l’uso urbano. La bicicletta si distingue per l’autonomia e il motore, mentre il prezzo viene indicato come accessibile. Il nome del brand deriva da un quartiere di Milano noto per l’arte, il design e le attività culturali. La produzione si rivolge a chi cerca un mezzo sostenibile e pratico per spostarsi in città, con caratteristiche pensate per l’uso quotidiano.

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Il marchio, di proprietà del gruppo Mandelli, prende il nome da un quartiere di Milano, celebre soprattutto per la sua arte, per il design e per le iniziative culturali di ampio respiro internazionale. Ora, con la Brera Velora, il brand lombardo compie un altro passo deciso verso la mobilità sostenibile e accessibile a tutti. Oltre a distinguersi per uno stile peculiare, ispirato alla creatività del centro meneghino, questa e-bike pensata per la città è in grado di raggiungere i 90 km di autonomia. Da un punto di vista puramente tecnico il cuore pulsante di questo modello prodotto a Bienate e disegnato attorno a un telaio in alluminio (il. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brera Velora, la prova dell'e-bike pensata per la città: autonomia, motore e prezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Kia EV2: l'elettrica compatta pensata per la cittàCon la EV2 si completa la gamma 100% elettrica di Kia: ora sono presidiati tutti i segmenti, dai piccoli B-Suv fino a quelli più grandi con la EV9,... Bari punta sull'accessibilità: la “Carovana dell’autonomia urbana” fa tappa a Palazzo di CittàSi è svolta questa mattina a Palazzo di Città la prima tappa pugliese della “Carovana dell’autonomia urbana”, l’iniziativa promossa dall’Unione...