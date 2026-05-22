L'allenatore di una squadra di calcio ha deciso quale giocatore dovrà lasciare la rosa, scegliendo tra due opzioni. Le grandi squadre tendono a non vendere i calciatori che desiderano trattenere, preferendo cedere chi può garantire un profitto immediato o risolvere problemi di bilancio. La decisione si basa su fattori come il valore di mercato e le esigenze finanziarie, piuttosto che su preferenze personali dei giocatori. La scelta tra Bremer e Kalulu rappresenta un esempio di questa strategia.

Le grandi squadre quasi mai vendono chi vogliono davvero vendere. Spesso cedono chi permette di sistemare un bilancio, chi porta una cifra importante oppure chi, in un certo momento, genera più mercato degli altri. Alla Juventus il tema starebbe diventando sempre più concreto, perché attorno alla difesa continuano a muoversi valutazioni che vanno oltre il semplice aspetto tecnico. Da una parte c’è la necessità di costruire una squadra competitiva, dall’altra quella di mantenere equilibrio economico, soprattutto in un’estate che potrebbe costringere il club a fare scelte meno comode di quanto sembrino. Il punto è che quando due difensori finiscono nello stesso discorso, inevitabilmente qualcuno inizia a chiedersi chi resterebbe davvero al centro del progetto e chi invece potrebbe trasformarsi nella cessione pesante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bremer o Kalulu? Spalletti ha scelto chi sacrificare

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