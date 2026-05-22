Brasile Ancelotti lo convoca e Weverton collassa in diretta | il video-choc

Durante una convocazione ufficiale, un portiere brasiliano ha avuto una reazione fisica improvvisa e visibile in diretta televisiva. La scena ha mostrato il giocatore che, dopo aver ricevuto la chiamata, si è accasciato e ha perso i sensi, suscitando grande sorpresa tra gli spettatori. L’evento si è verificato mentre il commissario tecnico annunciava la convocazione, creando un momento inatteso e di forte impatto emotivo. Non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni di salute del portiere.

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