Brasile Ancelotti lo convoca e Weverton collassa in diretta | il video-choc

Da liberoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una convocazione ufficiale, un portiere brasiliano ha avuto una reazione fisica improvvisa e visibile in diretta televisiva. La scena ha mostrato il giocatore che, dopo aver ricevuto la chiamata, si è accasciato e ha perso i sensi, suscitando grande sorpresa tra gli spettatori. L’evento si è verificato mentre il commissario tecnico annunciava la convocazione, creando un momento inatteso e di forte impatto emotivo. Non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni di salute del portiere.

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La chiamata della nazionale brasiliana si è trasformata in un momento talmente emozionante da mandarlo letteralmente ko. Quando Carlo Ancelotti ha annunciato il nome di Weverton tra i convocati del Brasile, nella casa del portiere del Gremio è esplosa una festa incontenibile. Il numero uno classe 1987, scelto come terzo portiere della Seleçao alle spalle di Alisson Becker ed Ederson, è stato però travolto dall’emozione fino a perdere i sensi. La scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza dell’abitazione, è diventata rapidamente virale sui social anche grazie alla condivisione dello stesso Weverton, che ha deciso di scherzarci sopra. Nel video si vedono amici e familiari esplodere di gioia appena arriva l’ufficialità della convocazione mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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