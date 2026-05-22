Stati Uniti e Iran hanno preparato una bozza finale di accordo volto a porre fine al conflitto tra i due paesi. La proposta, che appare vicina alla conclusione, dovrebbe essere resa pubblica nelle prossime ore. La trattativa si è concentrata sul tema dell'uranio, considerato l'ultimo elemento ancora da risolvere. Le due parti hanno lavorato intensamente negli ultimi giorni per arrivare a un’intesa condivisa, che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni tra i due paesi.

Stati Uniti e Iran hanno elaborato una bozza finale dell'accordo per mettere fine alla guerra, che dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore. Fondamentale la mediazione del Pakistan, secondo i media statali di Teheran, con il potente capo dell'esercito di Islamabad Asim Munir, che ieri è volato a Teheran per colmare le lacune rimanenti e arrivare all'annuncio formale dell'accettazione di un memorandum d'intesa. «Stiamo trattando, risolveremo in un modo o nell'altro», ha detto Donald Trump, dopo che la Repubblica islamica ha fatto sapere di star preparando una risposta all'ultima proposta di Washington, che ha «ridotto in una certa misura le distanze» tra le due parti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bozza d'intesa Usa-Iran. L'uranio ultimo ostacolo

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