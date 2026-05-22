A Milano, i prezzi dei box auto sono saliti a livelli che sorprendono, con costi che superano le aspettative di molti. In alcune zone centrali, il costo per un box può raggiungere cifre molto alte, spesso oltre i 200.000 euro. Questa tendenza si combina con una domanda crescente di spazi di parcheggio nel cuore della città. La cifra richiesta per un locale di questa tipologia in aree strategiche suscita reazioni di stupore e curiosità tra chi cerca soluzioni di deposito o sosta.

A prima vista, incredulità e desiderio: possibile che si sia incappati nell’affare dell’anno? Duecentosessantamila euro per un locale nel centro storico di Roma. Sì, d’accordo, se si pensa di poter abitare in un box auto. La cifra citata si riferisce infatti non ad appartamenti, anche minuscoli, ma proprio box per le auto, prendendo come campioni di prezzi a Milano e a Roma, che ovviamente variano radicalmente a seconda del quartiere e della metratura: si va dai minimi di 20.000 euro in periferia fino alle cifre iperboliche di oltre 200.000 nei centri storici. Del resto, basta considerare la situazione in generale: in Italia il numero di auto in circolazione è tra i più alti d’Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Box, ecco quanto costa in questa zona di Milano: oltre la follia

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