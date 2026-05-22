Le esportazioni di bourbon dal Canada sono state ridotte del 70%, creando difficoltà per le distillerie che devono trovare nuovi modi per smaltire le scorte. La diminuzione delle esportazioni ha portato a un surplus di botti usate, causando problemi economici a chi le possiede o le utilizza. Questa situazione solleva dubbi sulla capacità delle imprese più piccole di adattarsi alla riduzione dei mercati di sbocco, mentre il settore si confronta con una crisi che potrebbe avere ripercussioni più ampie.

? Domande chiave Come faranno le piccole distillerie a smaltire le scorte senza il Canada?. Perché la vendita delle botti usate è diventata un problema economico?. Chi gestisce la produzione della distilleria Jeptha Creed in questa crisi?. Quanto peserà il blocco commerciale sui 24.000 posti di lavoro del Kentucky?.? In Breve Perdite di 250 milioni di dollari per il settore della distillazione in Kentucky.. Eric Gregory e Andrew Pillipteri gestiscono le dinamiche della Kentucky Distillers Association.. Il comparto genera 10,6 miliardi di dollari e 24.000 posti di lavoro annui.. Turismo locale con 3 milioni di visitatori ogni dodici mesi nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bourbon in crisi: il Canada taglia le esportazioni del 70%

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