Botte da orbi a pochi passi dal centro Arriva la polizia fermate due persone
Nel quartiere di Saione, a pochi passi dal centro, si è verificata una rissa tra due uomini intorno alle 15 di oggi, 22 maggio, in via Vittorio Veneto. La lite è degenerata in un alterco violento, con calci e spinte tra i due soggetti. La polizia è intervenuta sul posto poco dopo e ha fermato i due uomini coinvolti nella rissa. Al momento, non sono stati riportati feriti gravi e le autorità stanno proseguendo con le verifiche.
Botte da orbi a due passi dal centro, nel quartiere di Saione. Due uomini hanno dato in escandescenze intorno alle 15 di oggi, 22 maggio, in via Vittorio Veneto, probabilmente perché in stato di alterazione. I due si sono affrontati a mani nude, colpendosi con calci e pugni e sfondando la vetrina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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