Botte da orbi a pochi passi dal centro Arriva la polizia fermate due persone

Nel quartiere di Saione, a pochi passi dal centro, si è verificata una rissa tra due uomini intorno alle 15 di oggi, 22 maggio, in via Vittorio Veneto. La lite è degenerata in un alterco violento, con calci e spinte tra i due soggetti. La polizia è intervenuta sul posto poco dopo e ha fermato i due uomini coinvolti nella rissa. Al momento, non sono stati riportati feriti gravi e le autorità stanno proseguendo con le verifiche.

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