Boom Trenord | +6% di passeggeri verso i laghi nel primo trimestre

Nel primo trimestre dell’anno si registra un aumento del 6% nel numero di passeggeri che utilizzano i servizi ferroviari verso i laghi. L’incremento interessa le tratte gestite dal servizio regionale, registrando una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le autorità e le aziende di trasporto stanno valutando l’introduzione di nuovi treni per migliorare le condizioni di viaggio. Inoltre, sono state delineate quattro strategie volte a incentivare il turismo e aumentare la frequentazione delle aree lacustri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambieranno i viaggi verso i laghi con i nuovi treni?. Quali sono le quattro strategie per attirare i turisti in Lombardia?. Come integra Trenord il trasporto ferroviario con la navigazione lacustre?. Perché i nuovi sistemi di pagamento digitali attirano i turisti asiatici?.? In Breve Strategia delle quattro T di Leonardo Cesarini integra treno, territorio, tecnologia e tavola.. Partnership con Navigazione dei Laghi ha generato oltre 50.000 biglietti combinati venduti.. Nuovi 20 treni arriveranno nel prossimo anno per potenziare la flotta regionale.. Guida Fuori Stazione collega 420 stazioni lombarde con realtà enogastonomiche locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boom Trenord: +6% di passeggeri verso i laghi nel primo trimestre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trenord: boom di passeggeri nei weekend, +6% verso i laghi? Domande chiave Come influisce l'effetto Olimpiadi sul boom di passeggeri verso i laghi? Quali sono le quattro T che guidano il successo di Trenord?... Trenord, puntualità all’84% nel primo trimestre 2026 in LombardiaIn un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta… Per la febbre nei bambini, al Policlinico di... Trenord, boom del turismo in treno: già 3,3 milioni di viaggiatori nel 2026 x.com Trenord sul podio. Boom di passeggeri sui convogli diretti a piste e impiantiÈ un bilancio positivo quello delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 per il trasporto pubblico lombardo. Secondo i dati diffusi da Trenord in sole due settimane, dal 6 al 22 febbraio, sono ... quotidiano.net Trenord, effetto Olimpiadi: sui treni lombardi 1,3 milioni di passeggeri in più. Ma sarà di nuovo sciopero, ecco quandoMilano, 23 febbraio 2026 – Tra i tanti bilanci positivi che vengono stilati in questo lunedì post-Olimpiadi, spicca quello di Trenord. Dal 6 al 22 febbraio la compagnia ferroviaria ha registrato ... ilgiorno.it