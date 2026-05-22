Bologna-Inter Italiano fa i conti | Rimpiango l’eliminazione in Coppa Italia

Nell’ultimo giorno di scuola a Casteldebole, l’allenatore del Bologna ha commentato con rammarico l’eliminazione in Coppa Italia, sottolineando di rimpiangere quella sconfitta. Domani alle 18, allo stadio Dall'Ara, si terrà l’ultima partita di questa stagione di Serie A, con l’Inter come avversaria. La sfida rappresenta la conclusione di un campionato intenso, che vede il Bologna affrontare la squadra milanese nell’ultimo impegno ufficiale.

Bologna, 22 maggio 2026 – Ultimo giorno di scuola a Casteldebole, a parole, penultimo per quanto riguarda il campo: domani alle 18 arriva l’Inter al Dall'Ara, per chiudere stagione e Serie A. Contro l’Inter non ci sarà Orsolini. "Pasillo de honor" in vista sotto alla maratona per i nerazzurri campioni di Cristian Chivu, poi si farà sul serio, con l'occasione di regalare un sorriso a chi quest'anno ha visto banchettare un po' tutti a Bologna, da dicembre in poi: in casa, in tutto, 9 ko in 18 gare e sole 6 vittorie. E allora sotto con l’Inter, con l'obiettivo di far bene e di dare continuità alle belle vittorie di Napoli e Bergamo, smarcando, almeno per 90 minuti, le voci che riguardano rinnovi, partenze e possibili addii. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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