Bocca di Stefano Metteo arriva il 22 maggio | una canzone intensa e senza filtri

Il cantautore giovane e emergente, nato nel 2003, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Bocca”, previsto per il 22 maggio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone viene descritta come intensa e senza filtri, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul processo creativo. La data di uscita è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza indicazioni sulla distribuzione o altre collaborazioni.

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Il giovane cantautore Stefano Metteo, classe 2003, annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Bocca”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 22 maggio. La musica rappresenta da sempre il cuore pulsante del percorso artistico di Stefano: un legame nato fin dall’infanzia e consolidato negli anni attraverso lo studio del canto, la scrittura e la composizione. Autodidatta al pianoforte e alla chitarra, ha sviluppato uno stile personale che unisce introspezione e sonorità contemporanee. Nel corso della sua crescita artistica, Stefano ha partecipato a importanti contest musicali come il Tour Music Fest (semifinalista), Je So’ Pazzo (finalista) e Nokep Generation (semifinalista), esperienze che hanno contribuito a definire la sua identità musicale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “Bocca” di Stefano Metteo arriva il 22 maggio: una canzone intensa e senza filtri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Barbara d’Urso: addio TV, arriva il doc senza filtriBarbara d’Urso sta per fare ritorno con un progetto che promette di rompere gli schemi, puntando su una narrazione priva di filtri e censure. Stefano De Martino sorprende tutti: il retroscena giovanile raccontato senza filtri a Che Tempo Che FaNel corso di un’intervista televisiva ricca di momenti leggeri e confessioni inaspettate, Stefano De Martino ha offerto uno spaccato poco conosciuto... Stefano Metteo lancia il singolo Bocca: significato e dove ascoltarloStefano Metteo torna con un nuovo progetto discografico destinato a lasciare il segno. Dal 22 maggio sarà infatti disponibile su tutte le piattaforme digitali Bocca, il nuovo singolo del giovane can ... spettegolando.it