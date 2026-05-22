Bocca di Stefano Metteo arriva il 22 maggio | una canzone intensa e senza filtri
Il cantautore giovane e emergente, nato nel 2003, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Bocca”, previsto per il 22 maggio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone viene descritta come intensa e senza filtri, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul processo creativo. La data di uscita è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza indicazioni sulla distribuzione o altre collaborazioni.
Il giovane cantautore Stefano Metteo, classe 2003, annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Bocca”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 22 maggio. La musica rappresenta da sempre il cuore pulsante del percorso artistico di Stefano: un legame nato fin dall’infanzia e consolidato negli anni attraverso lo studio del canto, la scrittura e la composizione. Autodidatta al pianoforte e alla chitarra, ha sviluppato uno stile personale che unisce introspezione e sonorità contemporanee. Nel corso della sua crescita artistica, Stefano ha partecipato a importanti contest musicali come il Tour Music Fest (semifinalista), Je So’ Pazzo (finalista) e Nokep Generation (semifinalista), esperienze che hanno contribuito a definire la sua identità musicale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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