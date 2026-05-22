Un possibile blocco dello stretto di Hormuz, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mondiale, potrebbe causare un aumento dei prezzi del greggio Brent, che potrebbe raggiungere i 130 dollari al barile. Ciò potrebbe portare a un calo del potere d’acquisto delle famiglie, con conseguenze sui costi di carburanti e beni di consumo. Un prolungamento dell’interruzione potrebbe inoltre ridurre l’offerta di petrolio disponibile sul mercato globale, incidendo sulla domanda e sui prezzi internazionali.

? Punti chiave Come influirebbe un blocco prolungato sul potere d'acquisto delle famiglie?. Quanto potrebbe pesare il deficit di offerta sulla domanda globale?. Perché gli analisti temono una recessione simile a quella del 2008?. Quali scenari si aprono se la diplomazia tra USA e Iran fallisce?.? In Breve Riduzione domanda petrolio di 2,6 milioni di barili al giorno in estate.. Deficit offerta previsto di 6 miliardi di barili nel terzo trimestre 2026.. Rischio inflazione e calo potere d'acquisto per i settori sensibili ai costi.. Possibile contrazione strutturale dei consumi globali durante l'intero anno 2026.. Il rischio di una recessione... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco Hormuz: rischio shock energetico e Brent a 130 dollari

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Mercati, Europa e Hormuz. LUE tra shock energetico, euro-asset e roadmap strategica

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