Bloccata all’auto e trascinata | anziana ferita

Nel primo pomeriggio di ieri, in pieno centro, una donna di 88 anni è rimasta coinvolta in un incidente in via Comi. Secondo quanto riferito, è stata bloccata all’interno della propria auto e trascinata. L’anziana ha riportato ferite e sono intervenuti i soccorritori. La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire cosa sia successo.

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Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di ieri, in pieno centro, dove una donna di 88 anni è rimasta ferita in seguito a un insolito incidente avvenuto in via Comi. L’episodio si è verificato all’ora di pranzo, in una fase di normale traffico e passaggio pedonale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziana era appena scesa dall’auto di un’amica dopo un breve spostamento in zona. In quel momento, mentre la conducente richiudeva la portiera del veicolo per ripartire, il maglione della pensionata sarebbe rimasto accidentalmente impigliato nella portiera stessa. La situazione si è trasformata in pochi istanti in un incidente inatteso: la conducente, non rendendosi conto che l’anziana era rimasta agganciata all’auto, avrebbe avviato la marcia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bloccata all’auto e trascinata: anziana ferita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Frontale fra un'auto e un furgone, automobilista ferita e Vignolese bloccata Rimane impigliata alla portiera, l’amica riparte: anziana trascinata a terra a LuinoLUINO (VARESE) – Doveva essere un semplice momento di routine, una discesa dall’auto nel centro cittadino all’ora di pranzo. #Modena si è risvegliata sotto shock dopo la tentata strage avvenuta ieri pomeriggio in pieno centro. E' in carcere l'uomo che alla guida di un'auto a tutta velocità ha falciato 10 persone, bloccato dai passanti mentre fuggiva armato di coltello. 8 i feriti, 4 sono gr x.com Qualcuno ha graffiato la mia auto e la guardia non ha avvisato. reddit Scontro tra auto a Persico Dosimo: quattro persone ferite e provinciale bloccataIncidente questa mattina a Persico Dosimo, dove quattro persone sono rimaste coinvolte in uno scontro tra tre auto. Il ... cremonaoggi.it Portiera dell’auto bloccata, i consigli utili per aprirlaPuò capitare che le portiere dell’auto siano bloccate, di non riuscire ad aprirle né dall’interno né dall’esterno: come fare per risolvere il problema ... virgilio.it