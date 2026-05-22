Blitz nel settore dell' imbottito i carabinieri sospendono l' attività in un' azienda | Gravi carenze di sicurezza
I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Forlì-Cesena hanno effettuato un intervento in un'azienda del settore dell'imbottito, sospendendo le attività a causa di gravi carenze di sicurezza riscontrate. Durante il controllo, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla decisione di fermare l'operatività dell'impresa. L'azione rientra in un giro di vite contro lo sfruttamento e l'illegalità occupazionale, portato avanti dalle forze dell'ordine nella zona.
Giro di vite dei Ccarabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Forlì-Cesena contro lo sfruttamento e l’illegalità occupazionale. Nelle ultime settimane, i militari hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, concentrandosi sulla repressione del caporalato, del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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