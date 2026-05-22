Blitz dei carabinieri in Comune fari della Procura sulla cementificazione mai finita

I carabinieri del Nucleo investigativo di Aversa hanno eseguito un’ispezione presso il Municipio di Teverola, durante la quale hanno acquisito documenti riguardanti le nuove costruzioni nella zona di ‘Madama Vincenza’. L’indagine, condotta sotto la supervisione dei sostituti procuratori, si concentra sulla gestione delle autorizzazioni e sui permessi relativi a un’area in cui sono stati realizzati interventi edilizi. La procedura si inserisce nel quadro di controlli più ampi sulla continuità di opere di edilizia incompiute nella regione.

Blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo di Aversa al Comune di Teverola. I militari, coordinati dai sostituti procuratori Patrizia Dongiacomo e Cesare Sirignano, hanno acquisito il carteggio relativo alle recenti edificazioni realizzate in località ‘Madama Vincenza’, area già finita al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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