Le forze dell'ordine hanno eseguito un blitz contro un’applicazione utilizzata per lo streaming illegale di contenuti cinematografici. L’indagine ha rivelato che l’app riusciva a nascondere l’indirizzo IP degli utenti attraverso l’uso di tecnologie di mascheramento, rendendo difficile il tracciamento delle connessioni. Inoltre, il sistema implementava un metodo che consentiva di rubare i codici di accesso ogni tre minuti, facilitando così la distribuzione non autorizzata di contenuti protetti da copyright.

? Punti chiave Come faceva l'app a nascondere l'indirizzo IP degli utenti?. Quale metodo tecnologico permetteva di rubare i codici ogni tre minuti?. Quanto rischiano le sanzioni per chi ha acquistato l'abbonamento illegale?. Chi sono i soggetti fittizi usati per pagare i servizi?.? In Breve Danno economico stimato in 300 milioni di euro per le società di streaming.. Sanzioni amministrative per gli utenti tra 154 e 5.000 euro ciascuno.. Oltre 70 rivenditori offrivano pacchetti annuali tra 40 e 130 euro.. Operazione coordinata dalla Procura di Bologna con coinvolgimento di 200 finanzieri.. I finanzieri della Guardia di Finanza di Ravenna hanno sferrato ieri un colpo durissimo alla pirateria digitale, eseguendo oltre 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia, con operazioni concentrate anche nella provincia di Foggia e in Puglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz contro Cinemagoal: smantellata l’app che violava lo streaming

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