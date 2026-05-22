Pedro Almodóvar ha ricevuto una calorosa standing ovation di 6 minuti e mezzo alla prima internazionale di “ Bitter Christmas ” al Festival di Cannes 2026. Un’accoglienza che, pur non raggiungendo i leggendari 17 minuti di applausi tributati a Venezia per “ The Room Next Door “, ha dimostrato ancora una volta l’affetto incondizionato del pubblico della Croisette verso il maestro spagnolo. Il regista si è presentato accompagnato dai protagonisti Barbara Lennie e Leonardo Sbaraglia, insieme all’intero cast. Visibilmente emozionato, Almodóvar ha preso la parola rivolgendosi alla platea con parole che hanno toccato il cuore dei presenti. Dichiarazione “Non so cosa dire. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bitter Christmas di Pedro Almodóvar: 6 minuti di applausi a Cannes per il suo film più personale

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