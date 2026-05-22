Biodiversità e visite guidate Il ritorno del treno storico

In questo fine settimana, ad Abbiategrasso, si terrà un evento dedicato alla biodiversità e alle visite guidate, con il ritorno del treno storico. La manifestazione, promossa dalla fondazione locale, prevede percorsi tematici e attività per coinvolgere i partecipanti nel rispetto dell’ambiente. L’iniziativa si svolge in una giornata dedicata alla scoperta del territorio e delle sue caratteristiche naturali, offrendo un’occasione per conoscere meglio le aree protette e le specie presenti nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cultura e divertimento in questo fine settimana. Domani ad Abbiategrasso (Mi) la fondazione ’Per Leggere’ festeggia il suo ventennale con una straordinaria giornata di eventi aperti al pubblico, che trasformerà l’ex convento dell’Annunciata in un crocevia di incontri, presentazioni, mostre e momenti di partecipazione collettiva. Sempre domani in Triennale Milano, torna ’I colori raccontano storie® per nutrire la biodiversità’: un’esperienza creativa che unisce arte e scienza per raccontare il valore dell’acqua e dell’idratazione. Mentre i bambini realizzano un’opera collettiva con fili e tessuti ispirata a Maria Lai, i genitori partecipano a... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biodiversità e visite guidate. Il ritorno del treno storico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Palermo di carta: visite guidate all'archivio storico comunale e a San Crispino “Il pittore del Re“. Visite guidate e laboratoriIl Museo Nazionale di Villa Guinigi in vista della conclusione della mostra “Il pittore del Re. Biodiversità e visite guidate. Il ritorno del treno storicoCultura e divertimento in questo fine settimana. Domani ad Abbiategrasso (Mi) la fondazione ’Per Leggere’ festeggia il suo ventennale ... msn.com Natura, storia e paesaggio: visite guidate gratuite in occasione della Giornata della biodiversità - x.com Natura, storia e paesaggio: visite guidate gratuite in occasione della Giornata della biodiversitàGrosseto. Dove la natura incontra la storia: la biodiversità nella riserva naturale statale della Marsiliana e nel cuore del giardino del Palazzo Granducale di Follonica. Questo è il titolo dell’ini ... grossetonotizie.com