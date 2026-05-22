Una donna è stata denunciata dopo che un passante ha segnalato ai vigili urbani la presenza di due bambini soli in auto sotto il sole, vicino a via del Corso. Secondo quanto riferito, i piccoli piangevano mentre l’adulta si trovava nei negozi. L’intervento della polizia locale ha portato alla scoperta dei bambini lasciati all’interno del veicolo, con la donna che è stata accusata di averli lasciati senza supervisione in condizioni di potenziale pericolo.

Roma - Intervento della Polizia Locale vicino via del Corso dopo l’allarme lanciato da un cittadino: i piccoli erano nell’abitacolo mentre la donna era nei negozi. Due bambini lasciati soli in auto, con la vettura parcheggiata sotto il sole nel centro di Roma. È quanto accaduto nei pressi di via del Corso, dove una donna è stata denunciata dalla Polizia Locale di Roma Capitale con l’accusa di abbandono di minori. A far scattare l’intervento è stata la segnalazione di un passante, attirato dal pianto dei piccoli proveniente dall’abitacolo. L’uomo ha chiesto l’arrivo di una pattuglia, consentendo agli agenti del I Gruppo Centro di raggiungere rapidamente il luogo indicato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Bimbi soli in auto al sole, passante li sente piangere: madre denunciata

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