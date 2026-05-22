Fabrizio Biasin ha recentemente dichiarato che, secondo lui, Massimiliano Allegri continuerà a sedere sulla panchina del Milan anche dopo la fine della stagione in corso. La sua opinione si basa su alcune considerazioni che non ha specificato, ma che ritiene decisive per il futuro dell’allenatore rossoblù. La questione della permanenza di Allegri al club milanese continua a essere al centro di discussioni tra tifosi e analisti, anche se finora non ci sono conferme ufficiali.

Uno dei temi più caldi in casa Milan resta il futuro di Massimiliano Allegri. Tra gli scenari possibili ci sono la sua permanenza sulla panchina rossonera, il passaggio al Napoli e la suggestione Nazionale. L'unica certezza è che con la qualificazione in Champions League scatterebbe in automatico il rinnovo di contratto fino al 2028, con lo stipendio che aumenterebbe dagli attuali 5 milioni di euro netti a stagione a 6 milioni. Un vincolo che potrebbe essere decisivo per la scelta del tecnico toscano, ma che secondo alcuni non sarebbe sufficiente per garantire continuità al progetto tecnico. In merito al futuro di Allegri si è espresso anche Fabrizio Biasin. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin: “Allegri destinato a restare sulla panchina del Milan. Vi spiego perché”

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