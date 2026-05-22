Bianca Balti | Con mia figlia parlo di sesso liberamente Vorrei che non ripetesse un mio errore

Durante un'ampia intervista, Bianca Balti ha parlato con sincerità di diversi aspetti della sua vita, tra cui il rapporto con sua figlia. Ha spiegato di discutere di sesso in modo aperto con lei, condividendo il desiderio che sua figlia non commetta gli stessi errori della sua giovinezza. La modella si è mostrata molto disinvolta nell'affrontare questi temi, sottolineando l'importanza di un dialogo diretto e senza filtri. La conversazione ha coperto anche altri aspetti personali e professionali.

In più di un'ora di intervista con Giulia Salemi, Bianca Balti ha affrontato tutti gli argomenti possibili con profonda sincerità. E con la stessa schiettezza con cui ha ripercorso la fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis, la modella ha parlato anche di argomenti più intimi e delicati. 🔗 Leggi su Today.it

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BIANCA BALTI riceve torta e auguri dalla figlia più piccola per i suoi 40 anni

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