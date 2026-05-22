Bianca Atzei e Stefano Corti contro l'influencer Ivan Szydlik | Ha messo in palio un Rolex per farci fare del male

Nel 2023, una coppia ha presentato una denuncia contro un influencer per diffamazione e atti persecutori. Secondo quanto riferito, l'influencer avrebbe messo in palio un orologio di marca in un tentativo di danneggiare la loro reputazione. La coppia ha accusato pubblicamente l'influencer di comportamenti dannosi e intimidatori, portando la vicenda all'attenzione delle autorità competenti. La denuncia riguarda anche presunti episodi di diffamazione avvenuti attraverso i social media.

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