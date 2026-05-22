BFC Academy Cup 2026 successo in Riviera | 130 squadre in campo L’omaggio di Pagliuca
Si è conclusa con un grande afflusso di partecipanti la terza edizione della BFC Academy Cup 2026, torneo organizzato da Adriasport. Durante i due giorni di competizioni, 130 squadre si sono sfidate sui campi di Pinarella di Cervia, Cesenatico e Gatteo Mare, trasformando queste località in un punto di riferimento per il calcio giovanile. Tra le presenze, un omaggio è stato rivolto a un ex calciatore, che ha assistito alle partite e ha partecipato ad alcune iniziative del torneo.
Si è chiusa con numeri straordinari la terza edizione della BFC Academy Cup 2026, il torneo organizzato da Adriasport che per due giorni ha trasformato i campi di Pinarella di Cervia, Cesenatico, Gatteo Mare nella capitale del calcio giovanile. La manifestazione, dedicata alle società affiliate al Bologna FC 1909, ha coinvolto 39 società e 130 squadre provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, con ben 360 partite disputate nell’arco del weekend e oltre mille giovani atleti scesi in campo. Sul terreno di gioco non sono mancati spettacolo ed emozioni. Tra i vincitori spiccano Vigevano, Corticella, Fossolo 76, Fornaccetta, Zola e PLM Morrone, quest’ultima capace di conquistare due titoli nelle categorie Pulcini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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