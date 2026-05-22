BFC Academy Cup 2026 successo in Riviera | 130 squadre in campo L’omaggio di Pagliuca

Si è conclusa con un grande afflusso di partecipanti la terza edizione della BFC Academy Cup 2026, torneo organizzato da Adriasport. Durante i due giorni di competizioni, 130 squadre si sono sfidate sui campi di Pinarella di Cervia, Cesenatico e Gatteo Mare, trasformando queste località in un punto di riferimento per il calcio giovanile. Tra le presenze, un omaggio è stato rivolto a un ex calciatore, che ha assistito alle partite e ha partecipato ad alcune iniziative del torneo.

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