Beviamoci Su con Maria Monsè | Il vino e la cucina? Il cuore della convivialità italiana
È uscita una nuova puntata di Beviamoci Su, il podcast realizzato in collaborazione con Wineries Experience. La trasmissione si concentra su vino, cultura e intrattenimento, con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della cucina e dell'imprenditoria italiana. In questa occasione, Maria Monsè ha parlato del ruolo del vino e della cucina come elementi centrali della convivialità italiana. La puntata si propone di offrire un approfondimento sul rapporto tra tradizione e cultura gastronomica nel nostro paese.
Nuova puntata di Beviamoci Su, il podcast in collaborazione con Wineries Experience che unisce vino, cultura e intrattenimento attraverso il racconto di personaggi del mondo dello spettacolo, della cucina e dell'imprenditoria italiana. Questa volta l'ospite è Maria Monsè, volto noto della televisione italiana, che si è raccontata in una conversazione autentica fatta di ricordi, tradizioni familiari e passione per la tavola italiana. Nel corso dell'episodio si è parlato del rapporto tra vino e convivialità, un legame che per Maria Monsè nasce fin dall'infanzia. Cresciuta in una famiglia di produttori artigianali, ha respirato sin da piccola il valore della genuinità, della cucina fatta in casa e dei momenti condivisi attorno a una tavola. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Maria Monsè a Beviamoci Su: Il vino e la cucina Sono il cuore della convivialità italiana
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Beviamoci su, l'uomo delle stelle: il vino tra alta cucina e trattorie vere
Beviamoci Su: Chiara Giannotti e il ruolo delle donne nel settore del vinoNel nuovo episodio di Beviamoci Su, il podcast in collaborazione con Wineries Experience, che sta conquistando sempre più appassionati del mondo wine...