Bernardo Silva può firmare Juve tagliata fuori | la destinazione

Il centrocampista portoghese sta per lasciare il Manchester City e si prepara a trasferirsi altrove. La sua decisione di cambiare squadra è ormai definita, anche se la Juventus sembra aver perso la possibilità di ingaggiarlo. La destinazione futura di Silva sarà annunciata a breve, mentre le trattative tra le parti sono in fase avanzata. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma la sua prossima squadra dovrebbe essere diversa da quella attuale.

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Il centrocampista portoghese si appresta a dire addio al Manchester City: ecco dove giocherà l’anno prossimo. Quasi sicuramente il futuro di Bernardo Silva non sarà in Serie A. Il centrocampista portoghese classe ’94, che il prossimo 30 giugno si libererà a zero dal Manchester City, piace da tempo alla Juventus ma senza qualificazione alla prossima Champions League sarà quasi impossibile vederlo a Torino. Bernardo Silva (AnsaFoto) – Calciomercato.it Yildiz e compagni hanno ancora 90? per arrivare tra le prime quattro ma una vittoria col Torino domenica potrebbe non bastare e, dunque, il sogno Bernardo Silva sembra sfumare col trascorrere delle ore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bernardo Silva può firmare, Juve tagliata fuori: la destinazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BERNARDO SILVA - JUVE: la SITUAZIONE! Sullo stesso argomento "Pronto Bernardo, sono Luciano": la telefonata che può sbloccare Silva alla Juve, i dettagliQuando un tecnico sa trovare il modo per entrare nella testa dei suoi ragazzi, il gruppo migliora. Calciomercato Juve LIVE: il piano per Bernardo Silva, Huijsen può tornaredi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... [Filippo Cornacchia] L'Atlético Madrid è ora in pole position per firmare Bernardo Silva. Hanno superato la Juventus e il Barcellona. reddit Calciomercato Juventus News | Bernardo Silva sfuma, c’è il piano B: ecco di chi si tratta (21 maggio 2026)Calciomercato Juventus News: per lo spot di trequartista Luciano Spalletti avrebbe fatto il nome dell'ex Milan Tijjani Reijnders. ilsussidiario.net Pagina 2 | Bernardo Silva-Juve, c’è la data: Mondiale troppo importante per pensare ad altroIl portoghese in scadenza con il City, obiettivo principale dei bianconeri di Spalletti, fa sapere quando deciderà il prossimo club ... tuttosport.com