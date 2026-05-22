Berlinguer Mieli Montanari e Jebreal ospiti di Sommi sabato 23 maggio Con Travaglio e Scanzi
Sabato 23 maggio alle 21:30, su Nove, va in onda una nuova puntata del talk “Accordi&Disaccordi” condotto da Luca Sommi. Tra gli ospiti ci sono figure note nel panorama culturale e giornalistico, tra cui rappresentanti di diverse opinioni e settori. La trasmissione prevede anche la presenza di giornalisti noti, tra cui Travaglio e Scanzi, che parteciperanno al dibattito. L’evento si svolge in prima serata e viene trasmesso in diretta.
Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 23 maggio alle 21:30. Ospiti i giornalisti Bianca Berlinguer, Rula Jebreal e Paolo Mieli, oltre al rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari. Al centro della discussione le conseguenze diplomatiche e politiche del trattamento riservato da Israele agli attivisti della Flotilla, nonché una panoramica sui conflitti in corso, dall’Ucraina all’Iran e uno sguardo sulla visita di Putin a Pechino. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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