Berlinguer Mieli Montanari e Jebreal ospiti di Sommi sabato 23 maggio Con Travaglio e Scanzi

Sabato 23 maggio alle 21:30, su Nove, va in onda una nuova puntata del talk “Accordi&Disaccordi” condotto da Luca Sommi. Tra gli ospiti ci sono figure note nel panorama culturale e giornalistico, tra cui rappresentanti di diverse opinioni e settori. La trasmissione prevede anche la presenza di giornalisti noti, tra cui Travaglio e Scanzi, che parteciperanno al dibattito. L’evento si svolge in prima serata e viene trasmesso in diretta.

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