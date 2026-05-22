A Bergamo, via Paglia sta per essere oggetto di interventi di riqualificazione che prenderanno il via il 9 giugno. La prima fase del progetto riguarda principalmente i lavori sui sottoservizi interrati, con conseguenti modifiche alla viabilità, alla sosta e ai percorsi pedonali. Durante i lavori, saranno attuate variazioni temporanee per consentire l’esecuzione degli interventi senza creare disagi eccessivi agli utenti della strada. La riqualificazione si svolgerà nel rispetto delle tempistiche previste e delle norme di sicurezza.

IL PROGETTO. Prima fase dedicata ai sottoservizi interrati, con modifiche a traffico, sosta e percorsi pedonali. Investimento complessivo da 2,2 milioni di euro. Dal 9 giugno prenderà il via il cantiere per la riqualificazione di via Paglia, uno degli interventi strategici del Comune di Bergamo per ridisegnare l’asse tra la stazione ferroviaria e il centro cittadino. La prima fase interesserà il tratto tra via Bonomelli e via Paleocapa e durerà fino al 7 novembre 2026. L’avvio del cantiere riguarderà inizialmente l’adeguamento e il rifacimento dei sottoservizi interrati da parte di E-Distribuzione, con lavori affidati a Valtellina Spa. Per circa due settimane gli interventi saranno concentrati sulle opere preparatorie, mentre la riqualificazione della superficie stradale dovrebbe iniziare dal 23 giugno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, via Paglia cambia volto: il 9 giugno parte la riqualificazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mors Janua Vitae - Parte 2 - Seminario di Claudio Marucchi

Sullo stesso argomento

La palestra Lambruschini cambia volto, piano riqualificazione da 255mila euroLa palestra della scuola primaria Lambruschini, nel quartiere La Rosa, cambierà volto.

Cormano cambia volto: parte il nuovo piano urbanistico con i cittadiniIl volto urbano di Cormano si prepara a una trasformazione radicale attraverso la redazione di una nuova Variante al Piano del Governo del Territorio...

Bergamo, via Paglia cambia volto: il 9 giugno parte la riqualificazionePrima fase dedicata ai sottoservizi interrati, con modifiche a traffico, sosta e percorsi pedonali. Investimento complessivo da 2,2 milioni di euro. ecodibergamo.it

Sicurezza a Bergamo, 10 tra spaccate e furti in 17 giorni: un colpo ogni 48 oreDieci colpi in poco più di due settimane. Dal furto al Caffé di via Paglia, nella notte tra il 3 e il 4 maggio, fino alla spaccata all’Ottica Savoldi e al colpo al ristorante Al Cavatappi nelle prim ... bergamonews.it