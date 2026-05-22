Bergamo nuovo flashmob per l’angelo Giulio Lovera | Sicurezza per i nostri bambini
A una settimana dalla tragedia avvenuta in piazza Risorgimento, a Bergamo, si è svolto un nuovo flashmob dedicato a Giulio Lovera, il bambino di nove anni deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’iniziativa ha visto coinvolti cittadini e bambini, che hanno manifestato per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza dei più piccoli. L’evento si è svolto senza incidenti e ha attirato diverse persone nel centro della città.
Bergamo - Un nuovo flasmob in ricordo di Giulio Lovera, il bambino di nove anni che una settimana fa in piazza Risorgimento a Bergamo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Un centinaio di persone si è raccolta l’altra sera sul luogo dell’incidente, nel quartiere cittadino di Loreto, dove una manifestazione analoga era stata organizzata il giorno della tragedia. Bambini, genitori, anziani e semplici conoscenti, tutti uniti per ricordare il piccolo scomparso e per invocare maggiore sicurezza stradale. I bambini hanno tracciato diversi disegni in memoria del loro amico, mentre la folla ha intonato il brano ‘Volare’ di Domenico Modugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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