Bergamo nuovo flashmob per l’angelo Giulio Lovera | Sicurezza per i nostri bambini

A una settimana dalla tragedia avvenuta in piazza Risorgimento, a Bergamo, si è svolto un nuovo flashmob dedicato a Giulio Lovera, il bambino di nove anni deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’iniziativa ha visto coinvolti cittadini e bambini, che hanno manifestato per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza dei più piccoli. L’evento si è svolto senza incidenti e ha attirato diverse persone nel centro della città.

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