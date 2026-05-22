Bergamo nuovo flashmob per l’angelo Giulio Lovera | Sicurezza per i nostri bambini

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A una settimana dalla tragedia avvenuta in piazza Risorgimento, a Bergamo, si è svolto un nuovo flashmob dedicato a Giulio Lovera, il bambino di nove anni deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’iniziativa ha visto coinvolti cittadini e bambini, che hanno manifestato per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza dei più piccoli. L’evento si è svolto senza incidenti e ha attirato diverse persone nel centro della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo - Un nuovo flasmob in ricordo di Giulio Lovera, il bambino di nove anni che una settimana fa in piazza Risorgimento a Bergamo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Un centinaio di persone si è raccolta l’altra sera sul luogo dell’incidente, nel quartiere cittadino di Loreto, dove una manifestazione analoga era stata organizzata il giorno della tragedia.  Bambini, genitori, anziani e semplici conoscenti, tutti uniti per ricordare il piccolo scomparso e per invocare maggiore sicurezza stradale. I bambini hanno tracciato diversi disegni in memoria del loro amico, mentre la folla ha intonato il brano ‘Volare’ di Domenico Modugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bergamo nuovo flashmob per l8217angelo giulio lovera sicurezza per i nostri bambini
© Ilgiorno.it - Bergamo, nuovo flashmob per l’angelo Giulio Lovera: “Sicurezza per i nostri bambini”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Bimbo di 9 anni investito e ucciso a Bergamo: Giulio Lovera lascia i genitori e un fratello più piccoloSi chiamava Giulio Lovera il bimbo di 9 anni morto ieri a Bergamo dopo essere stato investito da un'auto in piazzale Risorgimento mentre attraversava...

L’ultimo saluto a Giulio Lovera, investito e ucciso da un’auto a Bergamo: “Hai riempito di gioia le nostre giornate”Bergamo – Già prima delle 15, il sagrato della chiesa parrocchiale del quartiere di San Paolo Apostolo era gremito.

giulio lovera bergamo nuovo flashmob perFiori, lumini e disegni sull’asfalto: in tanti a Loreto per ricordare il piccolo GiulioLa sera di mercoledì 20 maggio iniziativa spontanea nel quartiere di Loreto a Bergamo, per ricordare il piccolo Giulio Lovera, il bambino investito da un’auto mercoledì 13 maggio. ecodibergamo.it

giulio lovera bergamo nuovo flashmob perFlash mob in ricordo di Giulio Lovera: È ora di rendere davvero sicure le nostre stradeIl bimbo viveva con la famiglia nel quartiere di San Paolo. Mercoledì 20 maggio intorno alle 21, un centinaio di persone si sono radunate nuovamente sul luogo dell’incidente per un flash mob. bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web