A Bergamo si svolge un programma di formazione pratica della durata di 72 ore dedicato ai nuovi stampatori di plastica. Durante il percorso, i partecipanti mettono in pratica le conoscenze direttamente sulle presse industriali. Il progetto coinvolge diverse aziende partner che collaborano per offrire un’esperienza formativa concreta e sul campo. La formazione mira a fornire competenze pratiche utili per operare nelle aziende del settore della stampa e del stampaggio di plastica.

? Punti chiave Come si trasforma la teoria in pratica direttamente sulle presse industriali?. Chi sono le aziende partner che collaborano al progetto di formazione?. Perché il Programma GOL è fondamentale per il settore plastico bergamasco?. Quando inizierà la prossima sessione per candidarsi al corso tecnico?.? In Breve 72 ore di formazione pratica presso la sede GS4 Plastic di Urgnano. Programma GOL per il reinserimento lavorativo nel comparto plastico bergamasco. Nuova edizione del corso prevista per il mese di giugno 2026. Collaborazione tra Azienda Bergamasca Formazione e imprese locali del settore. A partire da aprile 2026, presso la sede di GS4 Plastic situata a Urgnano, è iniziato il nuovo percorso formativo per stampatori di materie plasticiche promosso da Azienda Bergamasca Formazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo: 72 ore di formazione pratica per nuovi stampatori di plastica

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