In un mondo che corre veloce, le giornate sembrano volare senza che ci accorgiamo, tra impegni, lavoro e stress. Spesso, nel trambusto quotidiano, mettiamo da parte il nostro benessere, dedicandoci meno di quanto vorremmo a pratiche come l’attività fisica, il sonno o l’alimentazione. La ricerca di un equilibrio tra gratitudine, cura di sé e momenti di relax si fa strada, anche attraverso piccole abitudini come una doccia al buio o altri gesti semplici.

Viviamo in un mondo sempre più veloce, dove le giornate scorrono e neanche ce ne accorgiamo. Impegni, lavoro, spesso anche ansia, e finiamo per mettere noi stesse alla fine della lista – sempre se c’è posto. Trovare del tempo per stare bene davvero è diventato un lusso? Sembrerebbe di sì, ma il nostro benessere dovrebbe essere invece la base di tutto. Spesso si pensa che per vivere in equilibrio servano cambiamenti radicali e routine a prova di perfezione. Ma la verità è che nella maggior parte dei casi sono i piccoli gesti quotidiani che fanno davvero la differenza. Abitudini semplici che, se messe in atto giorno dopo giorno, contribuiscono davvero al nostro benessere quotidiano. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Benessere significa equilibrio: dalla gratitudine all’alimentazione, passando per sport e self-care. Doccia al buio compresa

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