Benedizione dei Maturandi in Arcidiocesi
In un rito che coinvolge gli studenti che si preparano ad affrontare l'esame di maturità, si è svolta una cerimonia di benedizione in alcune diocesi. Durante l'evento, un sacerdote ha rivolto una preghiera chiedendo a Dio di concedere saggezza e forza ai giovani, affinché possano affrontare con serenità questa fase importante della loro vita. La cerimonia ha coinvolto gli studenti e le loro famiglie, che hanno partecipato con entusiasmo e partecipazione.
«Signore, sorgente di ogni sapienza,benedici questi tuoi figli che si apprestano a sostenere l’esame di maturità. Dona loro pace e calma, custodisci la loro mente e allontana l’ansia. Fa’ che affrontino questa prova con impegno e fiducia, consapevoli del dono della loro intelligenza e del Tuo amore che li sostiene sempre» 🗓️ Lunedì 15 giugno 2026⛪️ Parrocchia San Marco Evangelista📍 Vico del Gargano🕗 ore 20.00 🗓️ Martedì 16 giugno 2026⛪️ Santuario San Michele Arcangelo📍 Monte Sant’Angelo🕗 ore 20.00 🗓️ Mercoledì 17 giugno 2026⛪️ Parrocchia Santa Maria del Carmine📍 Manfredonia🕗 ore 20. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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