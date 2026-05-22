Benedizione dei Maturandi in Arcidiocesi

In un rito che coinvolge gli studenti che si preparano ad affrontare l'esame di maturità, si è svolta una cerimonia di benedizione in alcune diocesi. Durante l'evento, un sacerdote ha rivolto una preghiera chiedendo a Dio di concedere saggezza e forza ai giovani, affinché possano affrontare con serenità questa fase importante della loro vita. La cerimonia ha coinvolto gli studenti e le loro famiglie, che hanno partecipato con entusiasmo e partecipazione.

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