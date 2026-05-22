Ben Gvir non è una mela marcia ma il prodotto di un Paese fascista

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha chiesto l’applicazione di sanzioni contro una figura politica dopo la diffusione di un video in cui si vedono attivisti umiliati. La richiesta è arrivata in seguito alle immagini che hanno suscitato molte polemiche, e si inserisce in un contesto di tensioni politiche e diplomatiche tra i due paesi. La figura coinvolta non è stata accusata di reati, ma le autorità italiane hanno ritenuto opportuno agire per condannare certi comportamenti. La vicenda ha generato reazioni e discussioni a livello internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il governo italiano chiede le sanzioni per Ben Gvir dopo il video con le umiliazioni agli attivisti ma accusa lui per salvare moralmente Netanyahu e Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Flotilla: Ben Gvir è ripugnante ma il problema vero è l’impunità totale di cui gode IsraeleIl video di Itamar Ben Gvir, quello in cui il ripugnante ministro israeliano deride, insulta e minaccia gli attivisti della Flotilla ammassati nel...

Referendum, Travaglio a La7: “Il deputato di Fdi e il sistema clientelare? Non è una mela marcia, altrimenti Meloni l’avrebbe cacciato”“Il deputato di Fratelli d’Italia parla di ‘solito sistema clientelare’ perché evidentemente è abituato a impiegarlo, altrimenti direbbe: ‘Per...

ben gvir ben gvir non èTanto tuonò che non piovve. L'Italia chiederà sanzioni Ue per Ben Gvir. E nulla piùÈ stata superata la linea rossa, studieremo le opzioni più efficaci aveva detto Tajani, indignato per il comportamento del ministro ... huffingtonpost.it

ben gvir ben gvir non èBen Gvir è un estremista diventato ministroHa posizioni apertamente razziste, antimusulmane e antiarabe e ha un passato da militante in organizzazioni poi considerate terroristiche ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web