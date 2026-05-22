Ben Gvir non è una mela marcia ma il prodotto di un Paese fascista

Il governo italiano ha chiesto l’applicazione di sanzioni contro una figura politica dopo la diffusione di un video in cui si vedono attivisti umiliati. La richiesta è arrivata in seguito alle immagini che hanno suscitato molte polemiche, e si inserisce in un contesto di tensioni politiche e diplomatiche tra i due paesi. La figura coinvolta non è stata accusata di reati, ma le autorità italiane hanno ritenuto opportuno agire per condannare certi comportamenti. La vicenda ha generato reazioni e discussioni a livello internazionale.

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