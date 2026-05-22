Ben Gvir non è una mela marcia ma il prodotto di un Paese fascista
Il governo italiano ha chiesto l’applicazione di sanzioni contro una figura politica dopo la diffusione di un video in cui si vedono attivisti umiliati. La richiesta è arrivata in seguito alle immagini che hanno suscitato molte polemiche, e si inserisce in un contesto di tensioni politiche e diplomatiche tra i due paesi. La figura coinvolta non è stata accusata di reati, ma le autorità italiane hanno ritenuto opportuno agire per condannare certi comportamenti. La vicenda ha generato reazioni e discussioni a livello internazionale.
Il governo italiano chiede le sanzioni per Ben Gvir dopo il video con le umiliazioni agli attivisti ma accusa lui per salvare moralmente Netanyahu e Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il video diffuso dal ministro Ben Gvir è l'ennesima dimostrazione di quanto il governo israeliano disprezzi i diritti umani e il diritto internazionale. Tutto il governo, non solo il ministro in questione che è un colono che distribuisce armi agli altri coloni perché comp x.com
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