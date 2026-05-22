’Bellezze Interiori’ Musica incontri e visite guidate

Dal pomeriggio di domani fino a domenica, si svolge il Festival Bellezze Interiori, un evento che combina musica, visite guidate e incontri in diverse location. Durante le giornate, sono previste passeggiate e visite a musei e siti storici, accompagnate da esibizioni musicali dal vivo. Sono anche programmati incontri con artisti e esperti del settore culturale, rivolti a un pubblico di tutte le età. L'iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in esperienze artistiche e culturali, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta.

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Passeggiate, visite, musica, incontri: al via il Festival Bellezze Interiori, domani e domenica. Un appuntamento atteso che offrirà a cittadini e turisti l’opportunità di esplorare luoghi segreti e affascinanti, solitamente chiusi al pubblico e di riscoprire Como, e il suo territorio, con uno sguardo nuovo, curioso e partecipato. Giardini storici, cortili privati e angoli nascosti si aprono ai visitatori. Organizzato dalla cooperativa sociale Tikvà – Economie Territoriali Inclusive, con patrocinio della Provincia di Como e il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e Professional Link, il Festival si conferma come laboratorio di sperimentazione e incontro tra linguaggi artistici, pratiche educative e partecipazione attiva della comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Bellezze Interiori’. Musica, incontri e visite guidate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ce lieu interdit fascine les croyants depuis 1000 ans Documentaire PeupleGD Sullo stesso argomento Torna Bellezze Interiori, ecco il programma dell'edizione 2026Torna il Festival Bellezze Interiori con la sua ottava edizione, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. “Futurismo” a Palazzo della Meridiana: gli eventi collaterali tra incontri e visite guidateA quasi un mese dall’apertura, prosegue con grande partecipazione di pubblico la mostra “Futurismo” a Palazzo della Meridiana, un progetto espositivo... Bellezze interiori. Musica, incontri e visite guidatePasseggiate, visite, musica, incontri: al via il Festival Bellezze Interiori, domani e domenica. Un appuntamento atteso che offrirà a ... msn.com Folk americano al tramonto nel giardino segreto del Ronco dell’AbateBellezze Interiori Fuori Festival apre le porte del Ronco dell’Abate di Como per una serata tra visita al giardino, calice di benvenuto e concerto folk con Graham Weber, Chris Murphy e Chris Buhalis. ciaocomo.it