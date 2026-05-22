Bellaria invade la spiaggia | in arrivo quasi 3 mila beachers per il maxi weekend Kiklos
Nel fine settimana, quasi 3.000 appassionati di beach volley si recheranno a Bellaria Igea Marina per il maxi evento organizzato dal circuito Kiklos. La località si prepara a ospitare questa grande affluenza di sportivi, confermandosi come punto di riferimento per gli amanti di questa disciplina in Italia. La manifestazione rappresenta l’appuntamento centrale della stagione Kiklos, che ogni anno richiama numerosi partecipanti e spettatori da diverse parti del paese.
La stagione Kiklos entra nel vivo confermando Bellaria Igea Marina come capitale del beach volley nazionale. Dopo i due weekend consecutivi dello Young Volley, che hanno portato oltre 13.000 partecipanti fino a domenica 3 maggio, il calendario prosegue e vanta altri tre weekend consecutivi sulla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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