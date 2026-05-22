I Carabinieri hanno individuato un sistema illecito che consentiva di sottrarre energia elettrica attraverso un bypass nascosto all’interno delle pareti di un edificio. Durante un controllo, è stato scoperto un secondo allaccio illegale, anch’esso collegato alla rete senza autorizzazione. Il tentativo di occultare il dispositivo all’interno delle mura ha permesso di nascondere l’impianto e di sottrarre circa 12.000 euro di energia. La scoperta si è verificata nel corso di verifiche di routine.

? Punti chiave Come faceva il dispositivo a nascondersi dentro le pareti?. Dove si trovava il secondo allaccio illegale scoperto dai Carabinieri?. Chi ha progettato il sofisticato sistema per eludere il contatore?. Quali sono le conseguenze legali per la donna denunciata?.? In Breve Controllo Carabinieri Catanzaro martedì 5 maggio rivela bypass nelle mura domestiche.. Doppio allaccio abusivo tra rete pubblica e impianto interno scoperto al piano inferiore.. Danno stimato in oltre 12.000 euro per la società di distribuzione elettrica.. Donna di 55 anni denunciata alla Procura di Catanzaro per furto aggravato.. I Carabinieri della Stazione di Belcastro hanno scoperto un sistema di prelievo illegale di energia elettrica che ha causato un danno superiore a 12. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belcastro, scoperto bypass nelle mura: furto di luce da 12.000 euro

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