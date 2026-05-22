Belardo invita i competitor sul palco | Chiudiamo campagna elettorale con un vero momento di democrazia

Nel giorno conclusivo della campagna elettorale, il candidato sindaco ha invitato gli altri concorrenti sul palco, affermando che si tratta di un vero momento di democrazia. La proposta di un confronto pubblico tra tutti gli aspiranti al ruolo di primo cittadino era stata avanzata circa due giorni prima da un altro candidato. L’iniziativa di Belardo è stata accolta come un invito a confrontarsi davanti ai cittadini, in vista del voto. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulla modalità del confronto.

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