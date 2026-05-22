Belardo invita i competitor sul palco | Chiudiamo campagna elettorale con un vero momento di democrazia
Nel giorno conclusivo della campagna elettorale, il candidato sindaco ha invitato gli altri concorrenti sul palco, affermando che si tratta di un vero momento di democrazia. La proposta di un confronto pubblico tra tutti gli aspiranti al ruolo di primo cittadino era stata avanzata circa due giorni prima da un altro candidato. L’iniziativa di Belardo è stata accolta come un invito a confrontarsi davanti ai cittadini, in vista del voto. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulla modalità del confronto.
Nel giorno conclusivo della campagna elettorale, il candidato sindaco Nicola Belardo raccoglie pubblicamente la proposta lanciata circa 48 ore fa dal candidato Vincenzo Negro per un confronto aperto tra tutti gli aspiranti sindaci della città. Belardo invita ufficialmente Vincenzo Negro, Nicola. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Elezioni. Belardo chiude la campagna elettorale con il comizio in piazza De FilippoVenerdì 22 maggio alle 19,30, in Piazza De Filippo, si terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale di Nicola Belardo, candidato sindaco di...
Richetti (Azione) a Meloni: No a un anno e mezzo di campagna elettorale in momento di crisi – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Perché, Presidente Meloni, resistere alla tentazione di non mettersi all’altezza del registro che le propongono...