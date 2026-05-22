Beccato con oltre 60 chili di hashish in macchina | arrestato nel Barese
Un uomo di 58 anni è stato arrestato nel Barese dopo che i carabinieri della Compagnia di Modugno e della Stazione di Bitritto hanno trovato nella sua auto oltre 60 chili di hashish. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, in un’operazione condotta nelle ore successive al fermo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma per formalizzare le accuse. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di droga nella zona.
I carabinieri della Compagnia di Modugno e della Stazione di Bitritto hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne di Bitritto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è nata dalla quotidiana attività di monitoraggio dei carabinieri sul territorio, i quali grazie a un dispositivo di controllo hanno intercettato l’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione che ha permesso di scoprire nel portabagagli della vettura un borsone contenente numerosi panetti di hashish, per un peso complessivo lordo di 62 chilogrammi. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Bari su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la droga è stata sequestrata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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