Beccato con oltre 60 chili di hashish in macchina | arrestato nel Barese

Un uomo di 58 anni è stato arrestato nel Barese dopo che i carabinieri della Compagnia di Modugno e della Stazione di Bitritto hanno trovato nella sua auto oltre 60 chili di hashish. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, in un’operazione condotta nelle ore successive al fermo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma per formalizzare le accuse. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di droga nella zona.

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I carabinieri della Compagnia di Modugno e della Stazione di Bitritto hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne di Bitritto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è nata dalla quotidiana attività di monitoraggio dei carabinieri sul territorio, i quali grazie a un dispositivo di controllo hanno intercettato l’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione che ha permesso di scoprire nel portabagagli della vettura un borsone contenente numerosi panetti di hashish, per un peso complessivo lordo di 62 chilogrammi. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Bari su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la droga è stata sequestrata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Beccato con oltre 60 chili di hashish in macchina: arrestato nel Barese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pusher beccato con 2 chili di hashish. Venti panetti nascosti nell’auto In casa 190 chili di hashish, una pistola e oltre 80mila euro in contanti: 20enne arrestato a TreviglioLa mattina del 23 aprile scorso, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Crema hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di... Beccato con oltre 60 chili di hashish in macchina: arrestato nel BareseI carabinieri della Compagnia di Modugno e della Stazione di Bitritto hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne di Bitritto per detenzione ai fini di ... gazzettadelsud.it Pedofilo beccato con oltre 6mila file e chat pedopornografici: non potrà più usare internet e social. Era già stato condannato per violenza sessuale su minoriTREVISO - Non potrà più utilizzare né smartphone e altri dispositivi che consentano di scambiarsi dati, né piattaforme o siti web, se non per avere accesso a musica o a canali di informazione, come i ... ilgazzettino.it