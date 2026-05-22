Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che da oltre 25 anni viene trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5. Per chi si fosse perso l’appuntamento in tv, è possibile vedere la replica dell’episodio in streaming. Sono disponibili varie piattaforme online che permettono di rivedere gli episodi andati in onda, spesso subito dopo la trasmissione televisiva. La soap continua ad appassionare un vasto pubblico, mantenendo costante l’interesse nel tempo.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 22 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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