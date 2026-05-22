Nell episodio di oggi di Beautiful, in programma su Canale 5, si verificano sviluppi importanti. Danny decide di collaborare con la famiglia Forrester, mentre Poppy viene arrestata e si trova in manette. Sono queste le principali novità che caratterizzano la puntata del 22 maggio 2026, lasciando intravedere ulteriori evoluzioni nella trama. La serie continua a presentare eventi che coinvolgono i personaggi principali in situazioni di tensione e cambiamenti improvvisi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 22 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Brooke e Ridge hanno avuto un'idea per la campagna pubblicitaria della 'Brooke's Bedroom' che prevede il coinvolgimento di un famoso cantante, Danny Romalotti. La rock star si è presentato alla festa organizzata a casa di Eric insieme alla compagna Christine Blair e dopo aver ricevuto la proposta ha deciso di accettare. Oltre a festeggiare il grande successo ottenuto da Brooke quindi festeggeranno anche la collaborazione musicale con Danny Romalotti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 22 maggio 2026: Danny accetta la collaborazione con la Forrester, Poppy in manette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 16 al 22 maggio 2026: Luna e Poppy sospettate, una di loro ha ucciso Tom e Hollis?Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 16 al 22 maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv...

Beautiful, anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026: Ridge nomina Brooke co-amministratrice della Forrester© US MediasetUna decisione di Ridge Forrester innesca le preoccupazioni della figlia Steffy nel corso dei prossimi episodi di Beautiful.

Beautiful, trame 22 maggio #anticipazioni #beautiful #22maggio x.com

[SPOILER] Beautiful: anticipazioni venerdì 22 maggio! Hope non si arrende, vuole la sua rivincita reddit

Beautiful, le anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026: il bacio di Hope scatena l'infernoLe trame di Beautiful per la settimana dal 24 al 30 maggio: il gesto improvviso della donna sconvolge la soap. Steffy se ne va, Brooke in ansia e Taylor all'attacco. libero.it

Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 maggio 2026: Brooke e Steffy depongono le armi ma Hope non ci sta!Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 maggio 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5. comingsoon.it