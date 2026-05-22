Beautiful anticipazioni 22 maggio 2026 | Danny accetta la collaborazione con la Forrester Poppy in manette
Nell episodio di oggi di Beautiful, in programma su Canale 5, si verificano sviluppi importanti. Danny decide di collaborare con la famiglia Forrester, mentre Poppy viene arrestata e si trova in manette. Sono queste le principali novità che caratterizzano la puntata del 22 maggio 2026, lasciando intravedere ulteriori evoluzioni nella trama. La serie continua a presentare eventi che coinvolgono i personaggi principali in situazioni di tensione e cambiamenti improvvisi.
Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 22 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Brooke e Ridge hanno avuto un'idea per la campagna pubblicitaria della 'Brooke's Bedroom' che prevede il coinvolgimento di un famoso cantante, Danny Romalotti. La rock star si è presentato alla festa organizzata a casa di Eric insieme alla compagna Christine Blair e dopo aver ricevuto la proposta ha deciso di accettare. Oltre a festeggiare il grande successo ottenuto da Brooke quindi festeggeranno anche la collaborazione musicale con Danny Romalotti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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